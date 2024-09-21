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Сегодня, 16:57

«Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Вальядолидом» в примере

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«Вальядолид» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Российский полузащитник «басков» Арсен Захарян не принял участие в этой встрече. Футболист продолжает восстановление после травмы сухожилия.

«Вальядолид» набрал пять очков, расположившись на 17-м месте в таблице. «Реал Сосьедад» занимает 16-ю строчку, опережая своих оппонентов по дополнительным показателям.

В следующем матче ла лиги «Вальядолид» сыграет в гостях с «Севильей» 24 сентября, а «Реал Сосьедад» 28-го числа примет «Валенсию».

Испания. Ла Лига. 6-й тур
21 сент, 15:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
0:0
Реал Сосьедад

Арсен Захарян
Футбол
ФК Вальядолид
ФК Реал Сосьедад

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