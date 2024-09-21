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Сегодня, 13:30

«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Вальядолид» сыграет с «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании 21 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Вальядолид» встретится с «Реал Сосьедад» в 6-м туре чемпионата Испании в субботу, 21 сентября. Матч состоится на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» и начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (при условии платной подписки). Начало — в 14.55 мск. Также матч можно смотреть по подписке на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Испания. Ла Лига. 6-й тур
21 сент, 15:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Реал Сосьедад

Ключевые события и результат игры «Вальядолид» — «Реал Сосьедад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ФК Вальядолид
ФК Реал Сосьедад

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