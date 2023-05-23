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Испания

Сегодня, 01:32

ВАР матча «Реала» навсегда отстранен от судейства. Будут уволены еще пять арбитров

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Королевская федерация футбола Испании и судейский комитет отреагировали на случившееся в матче 35-го тура ла лиги «Валенсия» — «Реал» (1:0).

Видеоарбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва ошибочно не показал все нужные ракурсы судье Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа, в результате был удален только мадридец Винисиус Жуниор, но не была дана полная оценка действиям футболиста «Валенсии» Уго Дуро.

47-летний Вильянуэва будет навсегда отстранен от выполнения обязанностей видеоарбитра, утверждает Marca.

Кроме того, испанцы намерены расстаться с еще несколькими представителями судейского корпуса: не будут продлены контракты с еще пятью видеоассистентами. В их числе окажутся 47-летний Хавьер Эстрада Фернандес и 48-летний Хосе Луис Гонсалес-Гонсалес.

ФК Валенсия
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