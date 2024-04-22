Васкес — о победе над «Барселоной»: «Реал» никогда не сдается»

Защитник «Реала» Лукас Васкес подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:2).

«Мы отлично провели вечер с нашими болельщиками. Думаю, мы сделали очень большой шаг навстречу чемпионству. Несмотря на большие усилия в Манчестере, команда еще раз показала свое лицо и провела отличную игру, чтобы одержать победу, которая дает нам это преимущество.

За пять минут до конца матча мы разговаривали друг с другом и говорили, что собираемся победить. Это то, что олицетворяет нас: мы всегда хотим побеждать и бороться до конца. Мы никогда не сдаемся», — приводит слова Васкеса официальный сайт клуба.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Реал Сосьедад», «Барселона» примет «Валенсию».