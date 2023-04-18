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Сегодня, 16:24

Компани: «Азар все еще может забить в финале ЛЧ или выиграть титул, в нем осталась магия»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Бернли» Венсан Компани высказался о бывшем партнере по сборной Бельгии Эдене Азаре.

«Еще рано говорить о завершении карьеры Азара. Самое главное, что у Эдена были травмы – это ключевое изменение. Мы должны уважать тот факт, что повреждения невозможно контролировать. Всегда трудно возвращаться после подобного.

Он все еще может забить в финале Лиги чемпионов, он может выиграть титул. В Азаре все еще осталась магия. Мы должны надеяться на лучшее, чтобы он закончил карьеру так, как заслуживает», – приводит слова Компани RTBF.

В текущем сезоне Азар провел 9 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В январе ему исполнилось 32 года.

18 апреля «Реал» в Лондоне сыграет с «Челси» в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов.  Начало встречи – в 22.00 по московскому времени. В первом матче мадридцы одержали победу на своем поле (2:0).

Венсан Компани
Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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