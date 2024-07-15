Вертонген назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч»

Сегодня, 08:49
Бельгийский защитник Ян Вертонген прокомментировал признание полузащитника сборной Испании Родри Эрнандеса лучшим футболистом турнира.
«Золотой мяч» для Родри подтвержде", — написал ди Мария в соцсетях.
В финале турнира испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.
28-летний Родри был признал лучшим игроком Евро-2024. Он — третий испанский футболист, который удостоился этой награды. В 6 матчах турнира полузащитник отметился одним голом (в игре против Грузии (4:1) в 1/8 финала).