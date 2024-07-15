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Сегодня, 08:49

Вертонген назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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Бельгийский защитник Ян Вертонген прокомментировал признание полузащитника сборной Испании Родри Эрнандеса лучшим футболистом турнира.

«Золотой мяч» для Родри подтвержде", — написал ди Мария в соцсетях.

В финале турнира испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

28-летний Родри был признал лучшим игроком Евро-2024. Он — третий испанский футболист, который удостоился этой награды. В 6 матчах турнира полузащитник отметился одним голом (в игре против Грузии (4:1) в 1/8 финала).

Ян Вертонген
Сборная Испании по футболу
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