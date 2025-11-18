Вице-президент «Барселоны» Форт выступила против переименования «Камп Ноу» в честь Месси

18 ноября, 17:49
Вице-президент «Барселоны» Елена Форт отреагировала на появившуюся в испанской прессе идею переименования домашнего стадиона команды «Камп Ноу» в честь Лионеля Месси.
«Камп Ноу» был построен в 1957 году. Летом 2023-го стадион закрылся на реконструкцию. 17 ноября «Барселона» объявила о возвращении на домашнюю арену — первый матч на обновленном стадионе сине-гранатовые проведут 22 ноября против «Атлетика» в 13-м туре чемпионата Испании.
«Есть много других способов, и даже более эффективных, чтобы увековечить память о нем», — цитирует Форт Cadena SER.
Месси выступал за «Барселону» с 2000 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба с 672 голами в 778 матчах. Вместе с сине-гранатовыми аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании и 4 раза становился победителем Лиги чемпионов.
18.11.2025
18.11.2025
тихоновнавсегда
Месси стадиум? Может быть,но не сейчас явно...Статую перед стадионом-это да!
18.11.2025
Saiga-спринтер
Стадионы в любой стране нужно называть в честь своих игроков или тренеров. Гению футбола нужно поставить хороший памятник в игровой форме Барселоны у стадиона при центральном входе..
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
Очень правильно и логично!Поставьте Лео памятник,правда!Чтобы Царь слюной захлебнулся!:grin:
