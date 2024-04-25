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Испания

Сегодня, 08:30

Вице-президент «Барселоны» сообщил, что Хави не покинет команду

Виктория Кравченко
Хави.
Фото AFP
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Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал будущее Хави в каталонском клубе.

«Хави остается, он счастлив в «Барселоне». Клуб не вел переговоров с другими тренерами. Деку полностью доверяет этому специалисту. Решение подтверждено», — цитирует руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Сообщалось, что тренер покинет команду по завершении нынешнего сезона. Под его руководством «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице ла лиги и дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграли «ПСЖ».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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