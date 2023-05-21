Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:58

Вице-президент «Барселоны» о Месси: «Надеемся, что увидим его у нас в следующем сезоне»

Иван Торопцев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте выразил надежду на то, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

«Я хочу, чтобы Месси вернулся. Как болельщик «Барселоны», я благодарен ему за все, что он дал клубу, потому что он — воспитанник академии, и у него всегда было должное отношение к команде. Красивые истории должны хорошо заканчиваться. Мы все будем счастливы, если Месси вернется. Конечно, все зависит от его решения, но мы будем счастливы, если увидим его у нас в следующем сезоне», — приводит Mundo Deportivo слова Юсте.

Месси — воспитанник «Барселоны», он перешел в академию клуба в 2000 году, а в 2004 году дебютировал за основную команду. Вместе с сине-гранатовыми аргентинец завоевал 35 титулов.

Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ». Контракт 35-летнего аргентинца с парижским клубом действует до конца июня 2023 года.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ла лига, 35-й тур: «Реал Сосьедад» победил «Барселону», «Валенсия» — «Реал»

«Реал» попытается подписать Ришарлисона