Вице-президент «Барселоны» о Месси: «Надеемся, что увидим его у нас в следующем сезоне»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте выразил надежду на то, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

«Я хочу, чтобы Месси вернулся. Как болельщик «Барселоны», я благодарен ему за все, что он дал клубу, потому что он — воспитанник академии, и у него всегда было должное отношение к команде. Красивые истории должны хорошо заканчиваться. Мы все будем счастливы, если Месси вернется. Конечно, все зависит от его решения, но мы будем счастливы, если увидим его у нас в следующем сезоне», — приводит Mundo Deportivo слова Юсте.

Месси — воспитанник «Барселоны», он перешел в академию клуба в 2000 году, а в 2004 году дебютировал за основную команду. Вместе с сине-гранатовыми аргентинец завоевал 35 титулов.

Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ». Контракт 35-летнего аргентинца с парижским клубом действует до конца июня 2023 года.