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Сегодня, 01:54

«Атлетико» вышел во 2-й раунд Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетико» переиграл «Вик» в 1-м раунде Кубка Испании — 2:0. Мадридская команда не могла забить до тех пор, пока хозяева не остались в меньшинстве. На 81-й минуте защитник Сенье Паласиос заработал вторую желтую карточку за фол в своей штрафной площади, после чего Хулиан Альварес реализовал пенальти. В концеовке встречи он оформил дубль и установил окончательный счет.

Испания. Кубок. 1-й раунд
31 окт, 21:00. Hipolit Planas Stadium (Вик)
Вик
0:2
Атлетико

Также во второй раунд вышли «Бетис», разгромивший «Хевроу» (6:1), «Лас-Пальмас», забивший 7 голов «Онтиниэнту» (7:0), «Эспаньол», победивший «Сан-Тирсо» (4:0). В свою очередь «Малага» в дополнительное время проиграла «Эстепоне» (2:3).

Испания. Кубок. 1-й раунд
31 окт, 23:00. Municipal (Хевора)
Хевора
1:6
Бетис
Испания. Кубок. 1-й раунд
31 окт, 23:00. ()
Онтиниэнт
0:7
Лас-Пальмас
Испания. Кубок. 1-й раунд
31 окт, 21:00. O Monte (Абегондо)
Сан Тирсо
0:4
Эспаньол
Испания. Кубок. 1-й раунд
31 окт, 23:00. Estepona (Малага)
Эстепона
3:2
Малага

Футбол
ФК Атлетико
ФК Бетис
ФК Лас-Пальмас
ФК Малага
ФК Эспаньол

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