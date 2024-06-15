Онопко о попадании в топ-15 звезд в истории «Райо Вальекано»: «Очень неожиданно и приятно!»

Бывший защитник «Райо Вальекано», тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» свое попадание в число 15 главных звезд за всю историю испанского клуба по версии издания AS.

«Для меня это была очень неожиданная и приятная новость, потому что я там пробыл всего один сезон. Столетие клуба — значимая дата. Было неожиданно и очень приятно! У меня много хороших воспоминаний о Руисе Матеосе и о Терезе Риверо, которая тогда была президентом. Осталось много впечатлений даже за этот короткий срок. Как-то они даже приглашали нас в свой дом на командный обед. Тереза Риверо ходила как официантка, приносила нам еду. Для меня это было очень неожиданно. У них большая семья, и мы для них были, как дети», — сказал Онопко «СЭ».

Онопко выступал за «Райо Вальекано» с 2002 по 2003 год. Он провел за команду 28 матчей и забил 1 гол.