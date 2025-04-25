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Испания

Сегодня, 03:10

Виктор Вальдес возглавил клуб 4-го дивизиона Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес возвращается к тренерской работе. 43-летний испанец не тренировал последние четыре года.

«Реал Авилья», выступающий в четвертом дивизионе Испании, объявил о назначении Вальдеса на пост главного тренера. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Бывшему главному тренеру команды Рафе Лопесу была предложена возможность продолжить работу в команде, но он отказался.

Диего, Хонас, Хоэль, Альберто Гарроса и Виктор Гарроса продолжат работу в тренерском штабе «Реал Авилья».

За два тура до конца сезона «Реал Авилья» занимает 4-е место в турнирной таблице и претендует на выход в третий дивизиона страны.

После завершения карьеры Вальдес работал в молодежной команде «Барселоны», «Мораталасе» и «Хорте».

Футбол
Виктор Вальдес
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