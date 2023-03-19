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Испания

Сегодня, 19:46

Вилья сравнил Педри и Гави с Хави и Иньестой

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Испании Давид Вилья считает, что игроки «Барселоны» Педри и Гави являются на данный момент лучшими полузащитниками в мире. Он сравнил их с легендарными игроками каталонцев Хави и Андресом Иньестой.

«Педри и Гави — лучшие полузащитники в мире на данный момент. У них есть сходство с Хави и Андресом Иньестой. Они высоко подняли планку, поэтому нужно быть терпеливыми в их отношении. Гави и Педри попали в основную команду «Барселоны» и сборную Испании намного раньше, чем Хави и Иньеста.

Педри больше всего похож на Иньесту, который отдал мне больше всего голевых передач. Уверен, если бы я играл с Педри, у меня было бы много хороших передач, много моментов, чтобы забить гол», — цитирует Вилью Daily Mail.

Иньеста выступал в составе «Барселоны» с 2002 по 2018 год, на данный момент он является игроком «Виссел Кобе». Хави защищал цвета сине-гранатовых с 1996 по 2015 год. Сейчас он возглавляет каталонский клуб.

«Барселона» с 65 очками является лидером чемпионата Испании после 25 туров.

 

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Андрес Иньеста
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Педри (Барселона)
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