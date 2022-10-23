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Испания

Сегодня, 21:23

«Вильярреал» вырвал победу у «Альмерии» в добавленное время

Мария Гусева

«Вильярреал» обыграл «Альмерию» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.

У «Альмерии» один мяч на свой счет записал Гонсало Мелеро, который открыл счет в матче на 31-й минуте.

В составе «Вильярреала» забитыми голами отметились Алекс Баэна и Николас Джексон, установивший окончательный счет в игре на 90+4-й минуте.

«Желтая субмарина» осталась в меньшинстве во втором тайме. Баэна получил вторую желтую карточку на 56-й минуте и был удален с поля.

«Вильярреал» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» располагается на 14-й строчке с 10 очками.

Испания. Лига 1. 11-й тур
23 окт, 19:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:1
Альмерия

Футбол
ФК Альмерия
ФК Вильярреал
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