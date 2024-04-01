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Испания

1 апреля, 23:56

«Атлетико» вырвал победу над «Вильярреалом»

Руслан Минаев
Игроки «Атлетико».
Фото Reuters
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«Атлетико» на выезде победил «Вильярреал» в матче 30-го тура ла лиги — 2:1.

У гостей гол на 9-й минуте забил Аксель Витсель. Для 35-летнего бельгийца гол стал вторым в 86 матчах за мадридский клуб. У «Вильярреала» на 50-й минуте счет сравнял Александер Сорлот. За две минуты до конца основного времени гол Сауля Ньигеса принес «матрасникам» победу.

«Атлетико» прервал серию из двух поражений в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне набрала 58 очков и поднялась на четвертое место, опередив «Атлетик» (56).

У «Вильярреала» прервалась серия из четырех побед. Команда Марселино с 38 очками занимает 10-е место в таблице ла лиги.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
01 апр, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:2
Атлетико

Футбол
ФК Атлетико
ФК Вильярреал
5
0
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