«Атлетико» вырвал победу над «Вильярреалом»

«Атлетико» на выезде победил «Вильярреал» в матче 30-го тура ла лиги — 2:1.

У гостей гол на 9-й минуте забил Аксель Витсель. Для 35-летнего бельгийца гол стал вторым в 86 матчах за мадридский клуб. У «Вильярреала» на 50-й минуте счет сравнял Александер Сорлот. За две минуты до конца основного времени гол Сауля Ньигеса принес «матрасникам» победу.

«Атлетико» прервал серию из двух поражений в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне набрала 58 очков и поднялась на четвертое место, опередив «Атлетик» (56).

У «Вильярреала» прервалась серия из четырех побед. Команда Марселино с 38 очками занимает 10-е место в таблице ла лиги.