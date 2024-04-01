«Вильярреал» на своем поле сыграет против «Атлетико» в матче 30-го тура чемпионата Испании в понедельник, 1 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Вильярреал» — «Атлетико» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 22.00 мск. В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые события игры 30-го тура ла лиги.

«Вильярреал» набрал 38 очков и идет на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 29 туров. «Атлетико» с 55 баллами находится на 5-м месте после 29 матчей в ла лиге.

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