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1 апреля, 20:00

«Вильярреал» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция игры «Вильярреал» — «Атлетико» на Окко начнется в 22.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Атлетико».
Фото Reuters
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«Вильярреал» на своем поле сыграет против «Атлетико» в матче 30-го тура чемпионата Испании в понедельник, 1 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию встречи «Вильярреал» — «Атлетико» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 22.00 мск. В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые события игры 30-го тура ла лиги.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
01 апр, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:2
Атлетико
«Вильярреал» набрал 38 очков и идет на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 29 туров. «Атлетико» с 55 баллами находится на 5-м месте после 29 матчей в ла лиге.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Атлетико
ФК Вильярреал
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