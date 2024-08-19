«Вильярреал» и «Атлетико» сыграют в матче 1-го тура испанской Примеры в понедельник, 19 августа. Стартовый свисток на «Эстадио де ла Серамика» прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала.

В сезоне-2023/24 «Атлетико» выиграл у «Вильярреала» в обоих матчах ла лиги: дома «матрасники» победили со счетом 3:1, в гостях — 2:1. В чемпионате «Атлетико» стал четвертым в чемпионате Испании с 76 очками в 38 турах, «Вильярреал» занял восьмое место с 53 очками.