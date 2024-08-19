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Сегодня, 21:15

«Вильярреал» — «Атлетико» смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Вильярреал» и «Атлетико» сыграют в 1-м туре ла лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Вильярреал» и «Атлетико» сыграют в матче 1-го тура испанской Примеры в понедельник, 19 августа. Стартовый свисток на «Эстадио де ла Серамика» прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
19 авг, 22:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Атлетико

В сезоне-2023/24 «Атлетико» выиграл у «Вильярреала» в обоих матчах ла лиги: дома «матрасники» победили со счетом 3:1, в гостях — 2:1. В чемпионате «Атлетико» стал четвертым в чемпионате Испании с 76 очками в 38 турах, «Вильярреал» занял восьмое место с 53 очками.

ФК Атлетико
ФК Вильярреал
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