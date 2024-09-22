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Сегодня, 21:27

«Барселона» на выезде разгромила «Вильярреал»

Алина Савинова
Фото Global Look Press
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«Барселона» на выезде одержала крупную победу над «Вильярреалом» в матче 6-го тура ла лиги — 5:1.

У сине-гранатовых в этой игре по дублю оформили Роберт Левандовски и Рафинья. Еще один гол на счету Пабло Торре. Автором единственного забитого мяча хозяев стал Айозе Перес. Три гола «Вильярреала» на 8-й, 50-й и 68-й минутах не были засчитаны из-за офсайдов после вмешательства ВАР.

«Барселона» набрала 18 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании. «Вильярреал» потерпел первое поражение в сезоне и с 11 баллами располагается на пятой позиции в турнирной таблице ла лиги.

Испания. Ла Лига. 6-й тур
22 сент, 19:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:5
Барселона

Футбол
ФК Барселона
ФК Вильярреал

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