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Сегодня, 20:28

«Барселона» вырвала победу у «Вильярреала»

Виктория Кравченко
Игроки «Барселоны» и «Вильярреала».
Фото Reuters
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«Барселона» на выезде вырвала победу у «Вильярреала» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 4:3.

У каталонцев отличились Гави, Ферран Торрес, Френки де Йонг и Роберт Левандовски. У хозяев голами отметились Хуан Фойт, Александер Серлот и Алекс Баэна.

После трех туров ла лиги «Барса» набрала 7 очков и расположилась на 3-м месте. «Вильярреал» (3) идет на 13-й строчке.

3 сентября каталонцы встретятся с «Осасуной» в 4-м туре ла лиги. «Вильярреал» 1 сентября сыграет с «Кадисом».

Испания. Ла Лига. 3-й тур
27 авг, 18:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
3:4
Барселона

ФК Барселона
ФК Вильярреал
13
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
3
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
4
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
5
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
6
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
7
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
8
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
9
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
10
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
11
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
12
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
13
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
14
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
15
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
16
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
17
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
18
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 1 : 1
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 1 : 2
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 3 : 4
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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