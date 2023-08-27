«Барселона» вырвала победу у «Вильярреала»

«Барселона» на выезде вырвала победу у «Вильярреала» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 4:3.

У каталонцев отличились Гави, Ферран Торрес, Френки де Йонг и Роберт Левандовски. У хозяев голами отметились Хуан Фойт, Александер Серлот и Алекс Баэна.

После трех туров ла лиги «Барса» набрала 7 очков и расположилась на 3-м месте. «Вильярреал» (3) идет на 13-й строчке.

3 сентября каталонцы встретятся с «Осасуной» в 4-м туре ла лиги. «Вильярреал» 1 сентября сыграет с «Кадисом».