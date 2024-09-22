«Вильярреал» примут «Барселону» в матче 6-го тура испанской примеры в воскресенье, 22 августа. Игра пройдет на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале, начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, будет также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Вильярреал» — «Барселона» доступны в матч-центре нашего сайта.

«Барселона» единолично лидирует в ла лиге. Сине-гранатовые выиграли пять матчей из пяти и остаются единственной командой турнира, которая не потеряла ни одного очка. «Вильярреал» отстает от каталонцев на четыре очка — «желтая субмарина» набрала 11 баллов в пяти турах.