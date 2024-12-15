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Сегодня, 22:34

«Бетис» в меньшинстве победил «Вильярреал» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бетис» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 32-й минуте открыл форвард гостей Витор Роке, арендованный из «Барселоны». Спустя две минуты «Бетис» остался в меньшинстве — красную карточку получил Чими Авила. На 47-й минуте преимущество гостевой команды удвоил Джованни Ло Сельсо.

Единственный гол хозяев на 55-й минуте забил Алекс Баэна.

«Бетис» (24 очка) поднялся на девятое место в ла лиге. «Вильярреал» (26) остается шестым в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
15 дек, 20:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:2
Бетис

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Бетис
ФК Вильярреал
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