«Бетис» в меньшинстве победил «Вильярреал» в ла лиге

«Бетис» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 32-й минуте открыл форвард гостей Витор Роке, арендованный из «Барселоны». Спустя две минуты «Бетис» остался в меньшинстве — красную карточку получил Чими Авила. На 47-й минуте преимущество гостевой команды удвоил Джованни Ло Сельсо.

Единственный гол хозяев на 55-й минуте забил Алекс Баэна.

«Бетис» (24 очка) поднялся на девятое место в ла лиге. «Вильярреал» (26) остается шестым в турнирной таблице.