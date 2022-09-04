«Вильярреал» дома разгромил «Эльче» и вышел на третье место в ла лиге

«Вильярреал» на своем поле обыграл «Эльче» в матче 4-го тура чемпионата Испании со счетом 4:0.

Защитник команды хозяев Альберто Морено забил первый гол в игре на 26-й минуте. Через 10 минут полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Сельсо увеличил преимущество своей команды. Полузищатник Франсис Коклен сделал счет в матче разгромным на 89-й минуте. Нападающий «Вильярреала» Хосе Луис Моралес в добавленное время забил четвертый гол в игре.

«Вильярреал» поднялся на третье место в ла лиге и набрал 10 очков. Также валенсийский клуб является единственным в текущем сезоне чемпионата Испании, который не пропустил ни одного гола. «Эльче» идет на 18-й строчке с одним очком.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет в гостях с «Бетисом» 11 сентября. «Эльче» в этот же день примет на своем поле «Атлетик».