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Испания

4 сентября, 21:28

«Вильярреал» дома разгромил «Эльче» и вышел на третье место в ла лиге

Алексей Еремин
ФК «Вильярреал».
Фото AFP

«Вильярреал» на своем поле обыграл «Эльче» в матче 4-го тура чемпионата Испании со счетом 4:0.

Защитник команды хозяев Альберто Морено забил первый гол в игре на 26-й минуте. Через 10 минут полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Сельсо увеличил преимущество своей команды. Полузищатник Франсис Коклен сделал счет в матче разгромным на 89-й минуте. Нападающий «Вильярреала» Хосе Луис Моралес в добавленное время забил четвертый гол в игре.

«Вильярреал» поднялся на третье место в ла лиге и набрал 10 очков. Также валенсийский клуб является единственным в текущем сезоне чемпионата Испании, который не пропустил ни одного гола. «Эльче» идет на 18-й строчке с одним очком.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет в гостях с «Бетисом» 11 сентября. «Эльче» в этот же день примет на своем поле «Атлетик».

Испания. Лига 1. 4-й тур
04 сент, 19:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
4:0
Эльче

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Эльче
0
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