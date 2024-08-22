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Сегодня, 08:35

«Вильярреал» приобрел нападающего «Базеля» Барри

Алина Савинова
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«Вильярреал» подписал французского форварда Тьерно Барри, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 2029 года.

По данным портала Transfermarkt, испанский клуб заплатил за Барри 14 миллионов евро, при этом футболист оценивается в 4 миллиона евро.

Барри с 2023 года выступал за «Базель». За это время он провел 41 матч за швейцарскую команду во всех турнирах, отметившись 20 голами и 5 результативными передачами.

После первого тура ла лиги сезона-2024/25 «Вильярреал» с 1 очком располагается на 5-м месте в турнирной таблице.

Футбол
ФК Базель
ФК Вильярреал
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Источник: «Севилья» готовит улучшенное предложение по переходу Тикнизяна