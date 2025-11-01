«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» в ла лиге

«Вильярреал» на своем поле одержал крупную победу над «Райо Вальекано» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 4:0.

Счет на 22-й минуте открыл Херард Морено. На 56-й минуте Альберто Молейро увеличил преимущество хозяев. Через две минуты после этого Санти Комесана с передачи Молейро довел счет до разгромного, а на 65-й минуте Айозе Перес забил четвертый гол «Вильярреала».

«Вильярреал» набрал 23 очка и вышел на второе место в турнирной таблице ла лиги. Команда одержала третью победу подряд во всех турнирах. «Райо Вальекано» с 14 баллами опустился на 10-ю строчку.