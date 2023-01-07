«Реал» в гостях проиграл «Вильярреалу»

«Реал» в гостях проиграл «Вильярреалу» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб уступил со счетом 1:2.

В начале второго тайма счет открыл нападающий «Вильярреала» Йереми Пино.

Лидер «Реала» Карим Бензема сравнял счет на 60-й минуте с пенальти, но уже через три минуты форвард «Вильярреала» Херард Морено также реализовал пенальти и снова вывел «желтую субмарину» вперед.

«Реал» с 38 очками остается на втором месте в турнирной таблице, но теперь у «Барселоны» (38 очков), у которой есть матч в запасе, есть шанс оторваться от мадридского клуба.

«Вильярреал» одержал третью победу подряд и занимает пятую строчку, имея в активе 27 очков.