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Сегодня, 20:10

«Реал» в гостях проиграл «Вильярреалу»

Иван Шитик
Корреспондент
7 января. «Вильярреал» — «Реал» — 2:1.
Фото Reuters
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«Реал» в гостях проиграл «Вильярреалу» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб уступил со счетом 1:2.

В начале второго тайма счет открыл нападающий «Вильярреала» Йереми Пино.

Лидер «Реала» Карим Бензема сравнял счет на 60-й минуте с пенальти, но уже через три минуты форвард «Вильярреала» Херард Морено также реализовал пенальти и снова вывел «желтую субмарину» вперед.

«Реал» с 38 очками остается на втором месте в турнирной таблице, но теперь у «Барселоны» (38 очков), у которой есть матч в запасе, есть шанс оторваться от мадридского клуба.

«Вильярреал» одержал третью победу подряд и занимает пятую строчку, имея в активе 27 очков.

Испания. Лига 1. 16-й тур
07 янв, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:1
Реал
ФК Вильярреал
ФК Реал
8
5
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