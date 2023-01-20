«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча Кубка Испании

«Вильярреал» проиграл «Реалу» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:3. Встреча прошла на стадионе «Керамика».

В первом тайме забивали только хозяева. На 4-й минуте отличился Этьен Капуэ, а перед перерывом — Самуэль Чуквуезе.

После перерыва гостям удалось отыграться и вырвать победу. На 57-й минуте забил нападающий Винисиус Жуниор, а затем — защитник Эдер Милитау. Победный гол на счету Дани Себальоса.

Соперник «Реал» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.