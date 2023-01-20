«Реал» выиграл у «Вильярреала» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

Сегодня, 00:55
«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче 1/8 финала матча Кубка Испании — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Керамика».
На 4-й минуте полузащитник Этьен Капуэ вывел хозяев вперед, а перед перерывом Самуэль Чуквуезе. Гостям удалось отыграться только после перерыва. На 57-й минуте нападающий Винисиус Жуниор забил первый гол мадрдидцев, а затем защитник Эдер Милитау сравнял счет. Победный гол в концовке забил Дани Себальос.
Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится после жеребьевки. Ранее победы в своих матчах 1/8 финала одержали «Осасуна», «Барселона», «Атлетико», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Севилья» и «Валенсия».
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