Покер Серлота помог «Вильярреалу» уйти от поражения в матче с «Реалом», «Барселона» разгромила «Райо Вальекано»

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» в 37-м туре ла лиги — 4:4.

У хозяев покер оформил Александр Серлот. У гостей отличились Хоселу, Лукас Васкес и Арда Гюлер, который записал на свой счет два гола.

Мадридская команда набрала 94 очка и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» идет на 8-й позиции.

В другом матче дня «Барселона» разгромила «Райо Вальекано» со счетом 3:0. Каталонцы обеспечили себе вторую позицию в чемпионате Испании (82 очка). «Райо Вальекано» (38) располагается на 16-й строчке.

«Кадис», «Гранада» и «Альмерия» находятся в зоне вылета по итогам игр, прошедших 19 мая.