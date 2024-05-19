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Сегодня, 22:00

Покер Серлота помог «Вильярреалу» уйти от поражения в матче с «Реалом», «Барселона» разгромила «Райо Вальекано»

Алина Савинова
Нападающий «Вильярреала» Александр Серлот в матче против «Реала».
Фото Global Look Press
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«Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» в 37-м туре ла лиги — 4:4.

У хозяев покер оформил Александр Серлот. У гостей отличились Хоселу, Лукас Васкес и Арда Гюлер, который записал на свой счет два гола.

Мадридская команда набрала 94 очка и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» идет на 8-й позиции.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
4:4
Реал

В другом матче дня «Барселона» разгромила «Райо Вальекано» со счетом 3:0. Каталонцы обеспечили себе вторую позицию в чемпионате Испании (82 очка). «Райо Вальекано» (38) располагается на 16-й строчке.

«Кадис», «Гранада» и «Альмерия» находятся в зоне вылета по итогам игр, прошедших 19 мая.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:0
Райо Вальекано
Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:0
Севилья
Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
0:0
Лас-Пальмас
Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
2:2
Альмерия
Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:2
Сельта

Футбол
ФК Барселона
ФК Вильярреал
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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