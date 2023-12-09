«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал», у Захаряна голевая передача

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Голы за гостей забили Микель Мерино (38-я), Мартин Субименди (41-я) и Такэфуса Кубо (45+4-я). Российский полузащитник Арсен Захарян сделал первое результативное действие за «Реал Сосьедад», отдав голевую передачу на Субименди. На 78-й минуте Захарян был заменен.

«Реал Сосьедад» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» находится на 13-й строчке (16 очков).