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«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал», у Захаряна голевая передача

Ана Горшкова
Корреспондент
«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал».
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Голы за гостей забили Микель Мерино (38-я), Мартин Субименди (41-я) и Такэфуса Кубо (45+4-я). Российский полузащитник Арсен Захарян сделал первое результативное действие за «Реал Сосьедад», отдав голевую передачу на Субименди. На 78-й минуте Захарян был заменен.

«Реал Сосьедад» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» находится на 13-й строчке (16 очков).

Испания. Ла Лига. 16-й тур
09 дек, 20:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:3
Реал Сосьедад
Источник: Таблица ла лиги
Арсен Захарян
ФК Вильярреал
ФК Реал Сосьедад
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