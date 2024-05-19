«Вильярреал» дома в одноименном городе примет «Реал» 19 мая в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча состоится на стадионе «Эстадио де ла Серамика». Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть матч ла лиги «Вильярреал» — «Реал» можно будет в прямом эфире и по подписке в онлайн-сервисе «Окко». Начало видеотрансляции — в 20.00 мск. Следите в матч-центре «СЭ» за формальными событиями противостояния 37-го тура примеры между мадридцами и «желтой подводной лодкой».

«Вильярреал» с главным тренером Марселино Гарсией Торалем занимает восьмое место с 51 баллом. «Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 93 очками. Команда Карло Анчелотти досрочно стала чемпионом сезона-2023/2024.

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