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«Вильярреал» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию матча ла лиги

«Вильярреал» и «Реал» сыграют 19 мая в матче ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реала» Тони Кроос.
Тони Кроос.
Фото Reuters
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«Вильярреал» дома в одноименном городе примет «Реал» 19 мая в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча состоится на стадионе «Эстадио де ла Серамика». Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть матч ла лиги «Вильярреал» — «Реал» можно будет в прямом эфире и по подписке в онлайн-сервисе «Окко». Начало видеотрансляции — в 20.00 мск. Следите в матч-центре «СЭ» за формальными событиями противостояния 37-го тура примеры между мадридцами и «желтой подводной лодкой».

«Вильярреал» с главным тренером Марселино Гарсией Торалем занимает восьмое место с 51 баллом. «Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 93 очками. Команда Карло Анчелотти досрочно стала чемпионом сезона-2023/2024.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
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