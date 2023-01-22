«Вильярреал» на 10-й добавленной минуте забил победный гол с пенальти в матче с «Жироной»

«Вильярреал» обыграл «Жирону» в матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

«Жирона» заканчивала матч в меньшинстве после удаления защитника Сантиаго Буэно.

Причем «Вильярреал» не реализовал пенальти на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Однока команда получила право на еще один пенальти уже на 10-й добавленной минуте, и на этот раз уже не упустила свой шанс.

«Вильярреал» не проигрывает на протяжении пяти матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице (31 очко). «Жирона» занимает 11-ю строчку (21 очко).