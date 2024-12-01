«Вильярреал» не удержал победу над «Жироной» в матче ла лиги

«Вильярреал» сыграл вничью с «Жироной» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:2.

У хозяев забитыми мячами отметились Тьерно Барри и Алекс Баэна. У гостей отличились Донни ван де Бек и Ладислав Крейчий, который сравнял счет на 90+7-й минуте игры.

«Вильярреал» не проигрывает на протяжении последних шести матчей во всех турнирах. В ла лиге команда с 26 очками располагается на четвертой позиции. «Жирона» набрала 22 балла и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата.