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Сегодня, 17:58

«Вильярреал» не удержал победу над «Жироной» в матче ла лиги

Алина Савинова
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«Вильярреал» сыграл вничью с «Жироной» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:2.

У хозяев забитыми мячами отметились Тьерно Барри и Алекс Баэна. У гостей отличились Донни ван де Бек и Ладислав Крейчий, который сравнял счет на 90+7-й минуте игры.

«Вильярреал» не проигрывает на протяжении последних шести матчей во всех турнирах. В ла лиге команда с 26 очками располагается на четвертой позиции. «Жирона» набрала 22 балла и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
01 дек, 16:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
2:2
Жирона

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Жирона
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