«Барселона» хочет продать Фати летом. Клуб недоволен заявлениями его отца

Вингер «Барселоны» Ансу Фати близок к уходу из клуба, сообщает AS.

По данным источника, руководство каталонцев недовольно публичными высказываниями отца Фати Боры, который ранее заявлял, что зол на «Барселону» и считает, что 20-летнему игроку лучше покинуть клуб, поскольку футболист заслуживает больше игрового времени.

Сообщается, что агента Фати Жорже Мендеша попросили искать предложения по игроку с компенсацией не менее 40 миллионов евро.

Также летом «Барсу» может покинуть Ферран Торрес. Однако сумма трансфера менее 40 миллионов евро принесет клубу убытки, поэтому рассматривается в том числе возможность аренды с правом выкупа.

В этом сезоне Фати провел 41 матч во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года.