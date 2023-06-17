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Испания

Сегодня, 10:50

Вингер «Барселоны» Дембеле назвал своего самого сложного оппонента

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле назвал самого сложного оппонента, с которым ему приходилось встречаться в карьере.

«Ферлан Менди является самым сложным оппонентом, с которым я встречался в карьере. Он очень сильный и быстрый защитник. Его пройти невероятно сложно. Он отлично меня знает, что делает нашу дуэль еще сложнее. Мы знаем друг друга еще с самого детства», — цитирует Дембеле Marca.

Менди играет за «Реал» с лета 2019 года. Действующий контракт рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 28 матчей и отдал одну результативную передачу.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Ферлан Менди
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