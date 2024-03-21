Ямаль — о сравнении с Месси: «Другого игрока, как Лионель, никогда не будет»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о сравнении с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Это остается на усмотрение прессы. Но другого игрока, как Лионель Месси, никогда не будет», — приводит слова Ямала Diario Sport.

За основную команду сине-гранатовых 16-летний Ямаль сыграл 40 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт испанца с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

После 29 туров ла лиги «Барселона» занимает второе место, набрав 64 очка.