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Испания

21 марта, 08:22

Ямаль — о сравнении с Месси: «Другого игрока, как Лионель, никогда не будет»

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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о сравнении с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Это остается на усмотрение прессы. Но другого игрока, как Лионель Месси, никогда не будет», — приводит слова Ямала Diario Sport.

За основную команду сине-гранатовых 16-летний Ямаль сыграл 40 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт испанца с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

После 29 туров ла лиги «Барселона» занимает второе место, набрав 64 очка.

Источник: Diario Sport
Ламин Ямаль
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
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