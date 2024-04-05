16-летний вингер «Барселоны» Ямаль: «Быть похожим на Месси тяжело»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что раньше подражал передачам нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Быть похожим на Месси в плане передач тяжело. Я помню его пасы, когда он был в «Барселоне». Я старался ему подражать», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 16-летний Ямаль провел 39 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт вингера с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

«Барселона» после 30 туров чемпионата Испании занимает второе место, набрав 67 очков. Сине-гранатовые отстают от лидируещего «Реала» на 8 очков.