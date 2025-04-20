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Рафинья — о 50-м голе за «Барселону»: «Не представлял такого даже в самых смелых мечтах»

Алина Савинова
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Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал 50-й гол за сине-гранатовых.

28-летний футболист достиг этой отметки в матче 32-го тура ла лиги против «Сельты» (4:3). Он оформил дубль, забив с игры и реализовав пенальти в добавленное время.

«Мой 50-й гол за «Барселону» довершил наш камбэк. Забить 50 голов в этой футболке менее чем за три года — это нечто особенное для меня. Я не представлял такого даже в самых смелых мечтах. Благодарен всем за поддержку», — приводит ВВС слова футболиста.

Рафинья выступает за «Барселону» с 2022 года. Всего он провел 135 матчей за каталонский клуб.

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Футбол
ФК Барселона
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