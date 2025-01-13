Рафинья: «Завоевание первого трофея придаст «Барселоне» уверенность на оставшуюся часть сезона»

Вингер «Барселоны» Рафинья поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Игра прошла 12 января и завершилась со счетом 5:2 в пользу сине-гранатовых. Рафинья отметился голом на 48-й минуте матча.

«Я очень рад, потому что мы одержали победу, интересы команды превыше всего. Для меня неважно, играю ли я хорошо или плохо, все, что я хочу — это выигрывать титулы. Завоевание первого трофея в сезоне вызывает у нас потрясающие ощущения и придаст нам уверенность на оставшуюся часть сезона. Тяжело играть вдесятером, но мы упорно трудились и отдали все силы», — приводит Marca слова Рафиньи.

«Барселона» в 15-й раз стала победителем Суперкубка Испании. Каталонский клуб остается рекордсменом турнира.