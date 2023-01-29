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Испания

Сегодня, 17:27

Дембеле пропустит пять недель — у вингера «Барселоны» надрыв прямой мышцы бедра

Руслан Минаев
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле пропустит около пяти недель из-за травмы, сообщает Sport.es. По данным источника, у 25-летнего француза диагностирован надрыв прямой мышцы бедра.

Форвард был заменен на 26-й минуте матче против «Жироны» (1:0) в 19-м туре ла лиги. Дембеле почти наверняка пропустит оба матча плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

Первый матч каталонцев против «МЮ» состоится 16 февраля, ответная игра — 23 февраля.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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