Дембеле пропустит пять недель — у вингера «Барселоны» надрыв прямой мышцы бедра

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле пропустит около пяти недель из-за травмы, сообщает Sport.es. По данным источника, у 25-летнего француза диагностирован надрыв прямой мышцы бедра.

Форвард был заменен на 26-й минуте матче против «Жироны» (1:0) в 19-м туре ла лиги. Дембеле почти наверняка пропустит оба матча плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

Первый матч каталонцев против «МЮ» состоится 16 февраля, ответная игра — 23 февраля.