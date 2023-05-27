Родриго — о своей замене в матче с «Севильей»: «Я был немного зол на Анчелотти, потому что хотел забить еще»

Вингер «Реала» Родриго прокомментировал решение главного тренера команды Карло Анчелотти заменить его в конце матча 37-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:1). В этой встрече бразилец отметился дублем.

«Я был немного зол на Анчелотти, потому что хотел забить еще один гол, хотел сделать хет-трик, но все в порядке, он сказал мне, что таким образом мы выиграем», — цитирует DAZN Родриго.

Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 77 очков за 37 матчей. «Севилья» располагается на 10-й строчке с 49 очками.