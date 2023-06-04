Винисиус попрощался в Бензема: «Нам будет очень тебя не хватать. Спасибо за все, легенда!»

Вингер «Реала» Винисиус попрощался с форвардом Каримом Бензема, который уходит из мадридского клуба.

«Бензвини, Винзема… Называйте [нашу связку] как хотите. Результат всегда был один и тот же: голы, смех, титулы и, прежде всего, постоянный процесс обучения. Когда слишком застенчивый мальчик из Сан-Гонсалу приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто поприветствовал меня. Я никогда не забуду.

Я рос вместе с тобой. Мы вместе побеждали в Испании, Европе и мире. И я аплодировал твоему «Золотому мячу» с большой гордостью.

Сегодня мы расстались с этим «дуэтом тьмы» в реальной жизни, но у меня всегда будут наши видео — как вдохновение и воспоминания о незабываемом времени. Карим, нам будет очень тебя не хватать. Спасибо за все, легенда!» — написал Винисиус в соцсетях.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.