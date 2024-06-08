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Сегодня, 08:55

Вингер «Реала» Винисиус возглавил список самых подорожавших игроков ла лиги по версии Transfermarkt

Виктория Кравченко
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов чемпионата Испании по итогам обновления июня 2024 года.

Лидером стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Его трансферная стоимость увеличилась на 30 миллионов евро. На данный момент цена за игрока составляет — 180 миллионов евро.

В минувшем сезоне Винисиус вместе с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов. 23-летний футболист сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

На втором месте находится полузащитник мадридцев Федерико Вальверде — его стоимость подорожала на 20 миллионов евро, на третьем — вингер «Барселоны» Ламин Ямал (+15 млн).

Топ-10 самых подорожавших игроков ла лиги:

Винисиус Жуниор («Реал», 180 (+30) млн евро).

Федерико Вальверде («Реал», 120 (+20) млн).

Ламин Ямал («Барселона», 90 (+15) млн).

Алекс Баэна («Вильярреал», 40 (+15) млн).

Кристиан Москера («Валенсия», 30 (+15) млн).

Арда Гюлер («Реал», 30 (+15) млн).

Фермин Лопес («Барселона», 30 (+15) млн).

Джонни Кардозо («Бетис», 25 (+15) млн).

Родриго Гоэс («Реал», 110 (+10) млн).

Орельен Тчуамени («Реал», 100 (+10) млн).

Винисиус Жуниор
Ламин Ямаль
ФК Барселона
ФК Реал
Федерико Вальверде
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