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Испания

Сегодня, 10:00

Винисиус может взять 7-й номер в «Реале» после ухода Азара

Руслан Минаев
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может поменять игровой номер в межсезонье. Как сообщает UOL Esporte, в клубе предложат бразильцу 7-й или 11-й номер в случае ухода Эдена Азара или Марко Асенсио.

Сейчас Винисиус выступает под 20-м номером. Журналист Бруно Андраде отмечает, что у игрока была возможность поменять его поменять, но он этого не сделал из-за суеверия — под 20-м номером он забил победный гол в ворота «Ливерпуля» (1:0) в финале Лиги чемпионов в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Азар и Асенсио могут покинуть «Реал» летом 2023 года.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 36 матчей, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
Эден Азар
ФК Реал
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