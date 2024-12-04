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Сегодня, 10:40

Винисиус хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Камила Абдурахманова
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Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор хочет продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает в социальных сетях журналист Ромен Молина.

По сообщению журналиста, Винисиуса и его окружение привлекают суммы, которые предлагают клубы из Саудовской Аравии. В случае трансфера бразилец может стать самым дорогим футболистом в истории футбола.

Контракт 24-летнего Винисиуса с «Реалом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро. В текущем сезоне Винисиус провел 18 матчей во всех турнирах за испанский клуб, забив 12 голов и сделав 8 результативных передач.

Ранее появлялась информация о том, что к бразильскому вингеру «сливочных» присматривается саудовский клуб «Аль-Ахли».

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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