Винисиус хочет разорвать контракт с Nike из-за неучастия в рекламных мероприятиях компании

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор попросил юристов разорвать контракт с производителем экипировки Nike, сообщает AS.

По информации источника, 22-летний футболист считает, что производитель несправедлив по отношению к нему. Одной из главных причин желания игрока прекратить отношения с компанией стала реклама, которую она подготовила к чемпионату мира.

Также форвард недоволен тем, что в первой половине года 2022 года в финальных стадиях плей-офф Лиги чемпионов он играл в старых бутсах, а на ЧМ-2022 выступает в модели из прошлой коллекции.

Отмечается, что источник, близкий к игроку, исключает возможность примирения с американской компанией.

Спортивный бренд стал спонсором Винисиуса, когда ему было 13 лет, и является одним из 12 его спонсоров.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 21 матч, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.