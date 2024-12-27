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Сегодня, 18:36

Винисиус, Холанн и Ямаль включены в символическую сборную 2024 года

Алина Савинова
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2024 года.

В команду вошли вратарь Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), защитники Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), полузащитники Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), нападающие Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити») и Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Луис де&nbsp;ла&nbsp;Фуэнте. Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных в 2024 году

Ранее IFFHS назвала возглавляющего сборную Испании Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером на уровне национальных команд в 2024 году.

Винисиус Жуниор
Ламин Ямаль
Эрлин Холанн
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