Винисиус из-за травмы пропустит от 4 до 6 недель

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор из-за повреждения выбыл на срок от 4 до 6 недель, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, у 23-летнего бразильца диагностировали фибриллярный разрыв мышцы ноги.

Винисиус получил травму в матче с «Сельтой» (1:0) в 3-м туре испанской ла лиги. Он появился на поле в стартовом составе и был заменен уже на 18-й минуте.