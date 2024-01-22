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Испания

Сегодня, 17:06

Винисиус: «Я мог бы остаться в «Реале» до конца карьеры, но клуб моей жизни — «Фламенго»

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что готов покинуть мадридский клуб только ради «Фламенго».

«Думаю, я мог бы остаться здесь [в «Реале»] до конца своей карьеры, но клуб моей жизни — «Фламенго». Я обещал отцу, что однажды вернусь туда. Я должен сдержать это обещание», — приводит Mirror слова Винисиуса.

При этом футболист отметил, что ему нравится жить в испанском Мадриде.

«Я вообще люблю жизнь здесь, и у моей семьи все хорошо. Когда мои близкие выходят на прогулку, люди узнают их и желают нам много счастья. Я открыл для себя здесь новую жизнь, новые эмоции. «Реал» уникален. Все во всем мире говорят об этом клубе. Он мне нравится», — добавил игрок.

20 января появилась информация о том, что Жуниор пригрозил руководству клуба уйти из команды, если «Реал» приобретет форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Также сообщалось, что в подписании бразильца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

За основную команду «Фламенго» форвард выступал с 2017 по 2018 год. В академию бразильского клуба он пришел в 2005-м.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/vinicius-junior-realmadrid-transfer-manutd-31921365
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
ФК Фламенго
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