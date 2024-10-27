Винисиус назвал преступниками фанатов «Реала», оскорблявших игроков «Барселоны» на почве расизма

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор поддержал игроков «Барселоны» Ламина Ямаля, Ансу Фати и Рафинью, которые подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков «сливочных» во время матча 11-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла 26 октября и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-гранатовых.

«То, что произошло вчера на «Бернабеу», где звучали расистские оскорбления, достойно сожаления. В нашем обществе нет места этим преступникам. Я полностью поддерживаю Ламина, Ансу и Рафинью. Я знаю, что «Мадрид» и полиция сделают все, чтобы выявить и наказать виновных!» — написал Винисиус в своих соцсетях.

Ранее в «Реале» заявили, что намерены провести собственное расследование в связи с данным инцидентом. Клуб принес извинения за поведение своих болельщиков во время класико.

Ла лига также осудила проявление расизма на матче и отметила, что сообщит об этом в полицию.