Винисиус: «Все в «Реале» хотят играть с Мбаппе. Надеюсь, однажды это произойдет»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что хотел бы сыграть в мадридской команде с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Все здесь хотят играть с Килианом. Надеюсь, однажды это произойдет, он один из лучших игроков в мире, возможно, лучший», — цитирует Винисиуса France Football.

Действующий контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что игрок отказался активировать опцию продления еще на сезон для перехода в «Реал». Клуб из Мадрида на данный момент возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 24 очка за 9 туров.

В прошлом сезоне француз провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 41 мяч и сделал 10 результативных передач. В этом сезоне на его счету 9 игр за парижан, в которых отметился 8 голами.